1. Очень простым, но эффективным народным средством в лечении грибка является новокаиновая примочка (2% аптечный новокаин). Пропитываем немного ваты и прикладываем к пораженным участкам на ночь. Иногда достаточно всего 2 процедур, чтобы навсегда избавиться от грибка.



2. Махорка.

Одно из лучших народных средств. Вскипятить литр воды, добавить 1 ст. ложку махорки и кипятить еще в течение 2 мин., на медленном огне. Размешать, вылить в таз. Держать в отваре ноги при терпимой температуре, пока вода не остынет. Ноги не вытирать, а ждать, пока отвар сам высохнет на ногах.



3. Распарить ноги в горячей воде. В воде должна обязательно быть растворена марганцовка или 5-10 капель йода. После распаривания втираем в кожу и ногти сок из чеснока. Кроме чеснока можно использовать сок репчатого лука или жгучего перца. Но чеснок наиболее эффективен. Процедуры ежедневные.