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Убиваем грибок на ногах

Среда, 26 Августа 2020 г. 11:14 + в цитатник

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1. Очень простым, но эффективным народным средством в лечении грибка является новокаиновая примочка (2% аптечный новокаин). Пропитываем немного ваты и прикладываем к пораженным участкам на ночь. Иногда достаточно всего 2 процедур, чтобы навсегда избавиться от грибка.

2. Махорка.
Одно из лучших народных средств. Вскипятить литр воды, добавить 1 ст. ложку махорки и кипятить еще в течение 2 мин., на медленном огне. Размешать, вылить в таз. Держать в отваре ноги при терпимой температуре, пока вода не остынет. Ноги не вытирать, а ждать, пока отвар сам высохнет на ногах.

3. Распарить ноги в горячей воде. В воде должна обязательно быть растворена марганцовка или 5-10 капель йода. После распаривания втираем в кожу и ногти сок из чеснока. Кроме чеснока можно использовать сок репчатого лука или жгучего перца. Но чеснок наиболее эффективен. Процедуры ежедневные.

Рубрики:  КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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Процитировано 10 раз
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Terrasa   обратиться по имени Четверг, 27 Августа 2020 г. 10:36 (ссылка)
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Пятница, 28 Августа 2020 г. 10:47ссылка
Аноним
Везде пишут про новокаиновую примочка, но в аптеке не продается 2% новокаин.
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levnmr   обратиться по имени Суббота, 29 Августа 2020 г. 12:25 (ссылка)
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