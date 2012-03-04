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Как быстро накачать пресс? (всего 10 минут в день)

Четверг, 13 Августа 2020 г. 11:16 + в цитатник

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Упражнение первое.

Данное упражнение выполняется лёжа. Лягте ровно на пол, согните ноги в коленях, сцепите руки в замок за шеей и разведите локти по сторонам. Теперь не спеша поднимите верхнюю часть корпуса и так же медленно опуститесь в начальное положение. При выполнении данных движений Ваша поясница должна быть, как можно плотнее прижата к поверхности пола. Это упражнение выполняется в три подхода по тридцать – пятьдесят раз.

Упражнение второе.

Оставайтесь в том же исходном положении, что и в прошлом упражнении. Теперь нужно делать скручивание так, чтобы правым локтем прикоснуться к левому колену, а потом выполнить те же движения, но для другой стороны. Данное упражнение рекомендуется выполнять в три подхода по двадцать пять – тридцать скручиваний в каждую из сторон.

Упражнение третье.

Регулярно выполняя данное упражнение, Вы укрепите нижние мышцы пресса. Начальное положение тела: лягте ровно на спину и опустите руки вдоль корпуса. Теперь нужно резко напрячь мышцы живота, и поднять ноги, после чего оторвать таз от поверхности пола и поднять его как можно выше. Достигнув максимальной точки напряжения мышц пресса медленно вернитесь в исходное положение. Нужно сделать не менее трёх подходов по дюжине повторов.

Упражнение четвёртое.

Благодаря ежедневному выполнению этого упражнения Вы сможете укрепить как нижние, так и верхние мышцы пресса. Итак, примите следующее исходное положение: лягте ровно на пол и согните ноги в коленях (примерно под углом сорок – пятьдесят градусов). Руки можно заложить за голову или скрестить их на плечах. Теперь начните медленно поднимать голову и ноги, двигая их навстречу друг другу. Не спеша вернитесь в исходное положение. Данное упражнение повторяется трижды по двадцать пять – тридцать раз. На начальных этапах тренировки допустимое количество в одном подходе – от двенадцати.

Рубрики:  КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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