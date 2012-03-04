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Кремлевский салат
Ингридиенты:
Морковь
Свекла
Мясо-говядина
Яйца
Майонез
Чеснок
Сметана
Свеклу, морковь, яйца, говядину отварить до полной готовности, все эти составляющие порезать на мелкие кубики (яйца можно натереть на терке, кому как нравится). Чеснок выдавить в майонез немного соли добавить, смешать. Начинаем укладывать слои:
1. Морковь не толстым слоем, слегка смазать майонезом с чесноком;
2. Свекла слой побольше чем моркови, смазать майонезом;
3. Слой говядины, обильно смазать майонезом;
4. Слой яиц, смазать сметанкой.
Есть вариант повторить все слои пару раз делая их потоньше, но это уже дело вкуса.
Салат поставить в холодильник на часик, чтоб пропитался и был холодненький.
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