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Кремлевский салат

Вторник, 23 Июня 2020 г. 10:19 + в цитатник

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Ингридиенты: 

Морковь 
Свекла 
Мясо-говядина 
Яйца 
Майонез 
Чеснок 
Сметана 

Свеклу, морковь, яйца, говядину отварить до полной готовности, все эти составляющие порезать на мелкие кубики (яйца можно натереть на терке, кому как нравится). Чеснок выдавить в майонез немного соли добавить, смешать. Начинаем укладывать слои: 
1. Морковь не толстым слоем, слегка смазать майонезом с чесноком; 
2. Свекла слой побольше чем моркови, смазать майонезом; 
3. Слой говядины, обильно смазать майонезом; 
4. Слой яиц, смазать сметанкой. 
Есть вариант повторить все слои пару раз делая их потоньше, но это уже дело вкуса. 
Салат поставить в холодильник на часик, чтоб пропитался и был холодненький.

Рубрики:  КУЛИНАРИЯ
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