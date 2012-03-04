Ингридиенты:

Морковь

Свекла

Мясо-говядина

Яйца

Майонез

Чеснок

Сметана



Свеклу, морковь, яйца, говядину отварить до полной готовности, все эти составляющие порезать на мелкие кубики (яйца можно натереть на терке, кому как нравится). Чеснок выдавить в майонез немного соли добавить, смешать. Начинаем укладывать слои:

1. Морковь не толстым слоем, слегка смазать майонезом с чесноком;

2. Свекла слой побольше чем моркови, смазать майонезом;

3. Слой говядины, обильно смазать майонезом;

4. Слой яиц, смазать сметанкой.

Есть вариант повторить все слои пару раз делая их потоньше, но это уже дело вкуса.

Салат поставить в холодильник на часик, чтоб пропитался и был холодненький.