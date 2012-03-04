После нее шевелюра становится блестящей, волосы дольше не салятся и меньше выпадают. Если голова не очень грязная, я пользуюсь этой маской вместо шампуня.



Готовят маску так: 1 ст. ложку горчичного порошка развести кефиром до консистенции сметаны, добавить 1 желток, 1 ч. ложку меда, 1 ч. ложку растительного масла.



Эту смесь нанести на волосы по всей длине, помассировать, укрыть полиэтиленом и сверху надеть шерстяную шапку. Держать смесь 10 минут, затем смыть водой.