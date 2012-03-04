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Маска вместо шампуня: мед, горчица и масло укрепят волосы

Воскресенье, 03 Мая 2020 г. 11:20 + в цитатник

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После нее шевелюра становится блестящей, волосы дольше не салятся и меньше выпадают. Если голова не очень грязная, я пользуюсь этой маской вместо шампуня.

Готовят маску так: 1 ст. ложку горчичного порошка развести кефиром до консистенции сметаны, добавить 1 желток, 1 ч. ложку меда, 1 ч. ложку растительного масла.

Эту смесь нанести на волосы по всей длине, помассировать, укрыть полиэтиленом и сверху надеть шерстяную шапку. Держать смесь 10 минут, затем смыть водой.

Рубрики:  КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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Процитировано 7 раз
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Ella_123   обратиться по имени Понедельник, 04 Мая 2020 г. 11:38 (ссылка)
Спасибо!!!
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Liudmila_Sceglova   обратиться по имени Понедельник, 04 Мая 2020 г. 15:39 (ссылка)
С благодарностью!!
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